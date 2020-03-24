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عدن - ياسمين التهامي - الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث.. شاهد كيف أحزنت الجماهير في آخر ظهور لها .. (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - الموت يفجع مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس’’ بسبب المرض الخبيث.. شاهد كيف أحزنت الجماهير في آخر ظهور لها .. (صورة) نعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني







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