شكرا لقرائتكم خبر عن 2 فيديو يوضح : كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على "واتساب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2 فيديو يوضح : كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على "واتساب"

نقسم بعض مستخدمي تطبيق واتسآب حول خاصية حذف الرسائل (الحذف للجميع) Delete For Everyone، فقد أراحت البعض وأرابت آخرين وبخاصة من أصحاب الفضول.

تتيح التقنية البسيطة لمستقبلي الرسائل المحذوفة أن يقرأوها، ويشبعوا فضولهم، وتوجد طريقان: إحداهما آمنة ومتعددة الخطوات، والثانية فورية ولكن أقل أمانًا.

جديد اب برس​

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الطريقة الآمنة

يوضح موقع بينزنس إنسيدر الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا وذلك من خلال استعادة الرسائل المحذوفة بسهولة إذا كنت قد احتفظت بنسخة احتياطية من محادثات واتسآب على غوغل درايف.

ويمكن لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد حينئذ أن يقوموا بحذف تطبيق واتسآب تمامًا، ثم تقوم بإعادة تنزيله من متجر غوغل Google Play Store، ثم فتح التطبيق وإدخال رقم التليفون، ثم استعادة "Restore" كل المحادثات المحفوظة على غوغل درايف، بعد الانتهاء من عملية الاستعادة ستجد كل الرسائل المحذوفة قد ظهرت من جديد وسط المحادثات.

وتشير شركة واتسآب عبر موقعها إلى طريقة إنشاء نسخة احتياطية على غوغل دريف:

- تأكد أنك قد أضفت حساب Google إلى هاتفك.

- تأكد أن تطبيق خدمات Google Play مثبتة على هاتفك.

- إذا كنت تحاول إنشاء نسخ احتياطية عبر

اتصال بيانات خاص بشبكة خلوية، تأكد حينها من توفر قدر كاف من البيانات لكل من واتسآب وخدمات Google Play. إذا كنت غير متأكد من ذلك، راجع شركة الاتصالات.

- حاول إنشاء النسخة الاحتياطية عبر شبكة اتصال أخرى. حاول الاتصال عبر شبكة Wi-Fi، إذا لم تتمكن من إنشاء النسخة الاحتياطية باستخدام شبكة خلوية.

وتوضح واتسآب كيفية إجراء نسخ احتياطية في iCloud:

أولا: إجراء نسخ احتياطي يدوي

يمكنك إنشاء نسخ احتياطية يدوية من دردشاتك في أي وقت.

انتقل إلى واتساب > الإعدادات > الدردشات > نسخ احتياطي للدردشات > نسخ احتياطي الآن.

ثانيا: إجراء نسخ احتياطي تلقائي:

يمكنك تمكين النسخ الاحتياطي تلقائيًا عند وقت معين من خلال الضغط على النسخ الاحتياطي التلقائي واختيار معدل تكرار النسخ الاحتياطي.

يؤدي هذا الإجراء إلى إنشاء نسخة احتياطية من دردشاتك ووسائطك على حسابك في iCloud. يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد تضمين مقاطع الفيديو في النسخة الاحتياطية أو منع إضافتها لها. قد تستغرق عملية النسخ الاحتياطي في iCloud بعض الوقت حسب سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت وحجم البيانات المطلوب إنشاء نسخة احتياطية منها.

ولكن المتطلبات الأساسية:

يتعيّن عليك تسجيل الدخول لحسابك في iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك.

لا بد أن تستخدم نظام تشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث منه، كما يتعين عليك تشغيل خيار iCloud Drive.

يجب أن تتوفّر مساحة فارغة كافية في كل من iCloud وهاتف iPhone. يتعين عليك توفير مساحة لا تقل 2.05 ضعف المساحة المتاحة على حساب iCloud وعلى هاتفك أكثر من المساحة الفعلية للنسخة الاحتياطية.

الطريقة الأقل أمانا

ترشح صحيفة "صن" البريطانية عددا من التطبيقات مثل Notification History Log و Notification Log (على الهواتف العاملة بنظام أندرويد)، تقوم الهواتف بحفظ الإشعارات من التطبيقات المختلفة ومنها تطبيق واتسآب.

لذلك فهي تحتفظ بالرسائل المحذوفة، وذلك بشرط أن تسمح للإشعارات بأن تكون فعالة وتظهر على الشاشة مثلا حتى يستطيع التطبيق قراءتها وتخزينها.

وحذرت الصحيفة من المخاطر الأمنية لاستخدام هذه التطبيقات (لأنها طرف ثالث يقوم بمعرفة كل شيء عنك).

واستعرضت قناة (خالد بن حمدان) على يوتيوب طريقة استخدام تطبيق unseen (على نظامي أندرويد وiOS) في حفظ ومتابعة كل رسائل التطبيقات المختلفة، مع العلم أنك ستسمح للتطبيق بالولوج إلى كل بياناتك.