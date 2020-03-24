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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : مصرع مشرف التموين والإمداد للحوثيين في ذمار برصاص مسلح مجهول ؟!

مصرعه، مساء الاثنين، برصاص مسلح مجهول في الشارع

العام بمدينة ذمار وسط اليمن.

مصادر محلية قالت لـ "خبر" للأنباء، إن القيادي الحوثي "علي بن

علي عبدالوهاب الوريث"، مشرف التموين والإمداد بمحافظة

ذمار، لقي مصرعه برصاص مسلح مجهول على متن دراجة نارية.

وأضافت المصادر، إن المسلح أطلق النار على "الوريث" بالقرب من

محلات المقدشي إخوان، أثناء ما كان يقود سيارته، ما أدى إلى

فقدان السيطرة على التحكم بالسيارة لتصطدم بباص نقل ركاب،

نتج عنها إصابة خفيفة لركاب الباص، ولاذ الجاني بالفرار.

وبحسب المصادر، فإنه لم يتم التعرف على الجاني أو الأسباب

التي دفعته للقتل، مشيرة أن القتيل أحد قيادات المليشيات

التي تنهب مخصصات ورواتب عدد من الموظفين بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن القتيل كان يتعالى على المواطنين هو

وأشقاؤه، في ظل تمييز وفرز سلالي وعقائدي للمواطنين في

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