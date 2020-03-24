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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : المليشيا تستنجد بشيخ مؤتمري كبير لإنقاذهم في رداع بعد سقوط قياديين حوثيين في الإشتباكات "تفاصيل "!

افادت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي استنجدت بالشيخ ياسر العواضي للقيام بدور وسيط لوقف الاشتباكات بين جماعة الحوثي وبين قبائل الشيخ الجوفي بمنطقة قيفة مديرية رداع محافظة البيضاء وسط اليمن.

جديد اب برس​

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واندلعت من مساء امس الاثنين اشتباكات عنيفه ولا زالت تدور في رداع بين مسلحي جماعة الحوثي والقبائل سقط على أثرها ابن الشيخ الجوفي قتيل مما جعل الشيخ الجوفي ابو المقتول يشب النكف للإنتقام من جماعة الحوثي الذين قتلوا أبنه.

وقال الشيخ الجوفي حسب شهود عيان من داخل سوق رداع و امام الجميع “دخلناهم أمس واليوم يقتلوا أولادنا قسماً لن نسكت واذا اضطر الامر فنحن شرعية..

قبائل رداع هبت تلبية لداعي النكف وتدعوا قياده الشرعيه والجيش الوطني لتواصل بالشيخ الجوفي وتقف مع القبايل في رداع ضد جماعة الحوثي التي لا تراعي اي قيم وعادات ولا مكانة عندها لجيش او واجهة قبلية.

واكدت مصادر محلية عن مصرع القيادي الحوثي احمد حسين الريامي والقيادي الحوثي محمد حسين الريامي وابن اخيهم بعد اقتحام البيت الذي أطلقوا النار على قبايل قيفه من داخله.