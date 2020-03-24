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عدن - ياسمين التهامي - الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

أصدرت السلطات الهندية إرشادات باستخدام مادة «هايدروكسي - كلورين» للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجدّ المسبب لمرض «كوفيد19»، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» (الاثنين).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء «كلوروكين»، المستخدم ضد الملاريا، وهو من عائلة «هايدروكسي - كلورين» نفسها، لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ، مشيراً إلى «نتائج أولية مشجعة للغاية».

غير أن «إدارة الأغذية والأدوية» أدلت من جهتها بكلام يتضارب ظاهرياً مع إعلان ترمب، إذ أشارت إلى أن عقار «كلوروكين» تمت المصادقة عليه فعلاً لمعالجة الملاريا والتهاب المفاصل. وقال رئيس الإدارة ستيفن هان: «طلب منا الرئيس التدقيق في هذا العقار.

جديد اب برس​

الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

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نريد القيام بذلك من خلال تجربة سريرية موسعة وعملية، من أجل جمع هذه المعلومات والرد على كل الأسئلة المطروحة».

وكان أكثر من مليار شخص قد التزموا منازلهم أمس (الأحد)، في أكبر ممارسة للتباعد الاجتماعي في العالم، وذلك مع الإعلان عن حظر للتجوال على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ بعد أن تجاوزت الحالات الإيجابية 300 شخص.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا يوم الخميس إلى فرض «حظر التجوال» أو الحجر الصحي الذاتي من الساعة 7 صباحاً (01:30 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 9 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) لكسر حلقة العدوى وكذلك تقييم قدرة الهند على مكافحة الوباء.

وقالت الحكومة إن الخدمات الضرورية فقط هي التي ستعمل في العاصمة نيودلهي و26 منطقة أخرى، تشمل شيناي وكولكاتا ومومباي التي سجلت كلها إصابات بفيروس «كورونا».

يأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. وارتفع عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، حيث وصل إلى 341.

وشهد يوم السبت أكبر زيادة في يوم واحد، حيث وصل العدد إلى 79، طبقاً لوزارة الصحة الاتحادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتوفي 5 أشخاص حتى يوم (الأحد) بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.