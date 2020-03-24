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عدن - ياسمين التهامي - حديثاً : تقرير طبي يكشف فوائد منتج زراعي متوفر في اليمن ورخيص الثمن لمكافحة كرورونا القاتل ( تعرف عليه )

كشف تقرير طبي، عن فوائد منتج زراعي متوفر في اليمن وكل دول العالم وهو رخيص الثمن ويتمثل بحمضيات الليمون في مكافحة فيروس كورونا القاتل (كوفيد - 19)، وذلك عن طريق تقوية ودعم جهاز المناعة.

وقال التقرير -بحسب مجلة "سيدتي"-: إن "الليمون محمل بالفيتامين سي C وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة".

وأضاف: أن "الفيتامين سي C يعزز كذلك إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تحارب الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والأجسام الغريبة الضارّة الأخرى".

جديد اب برس​

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وأشار التقرير الطبي، إلى أن الليمون يحتوي أيضًا على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية.

وختم التقرير، بأن الليمون يحتوي على الفيتامين "أ" A وحمض الفوليك والنحاس، وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز المناعة.

جدير بالذكر أن الليمون يقوي مناعة الجسم، ويعزز إشراقة الجلد وقوته، ويصطاد الكولسترول، ويساهم في صحة القلب، ويحدُّ من مخاطر التهاب المفاصل الروماتيدي.

ومن أهم فوائد الليمون، هي: منع تشكل الحصى الكلوية، ويساعد على فقدان الوزن، ويحارب السرطان، ويدعم البصر، ويمنع الشيخوخة المبكرة.