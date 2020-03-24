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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة: دولة عظمى تفجر مفاجأة مزلزلة وترعب العالم بتصريح خطير حول كورونا.. “استعدوا لفراق أحبائكم”..(تفاصيل مرعبة)

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابًا مرعبًا للبريطانيين والعالم حول وضع فيروس كورونا في بلاده.

وقال جونسون للصحفيين، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): “سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى -ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات”.

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دولة عظمى تفجر مفاجأة وترعب العالم

وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في بريطانيا لا تزال “على بعد بضعة أسابيع” وأن العديد من العائلات: “ستفقد أحبائها قبل الأوان” بسبب الإصابة بالفيروس المميت “استعدوا لفراق أحبائكم”.





ووصف جونسون كورونا بالوباء العالمي وبأنه “أسوأ كارثة صحية منذ أجيال” ويستمر في الأشهر المقبلة.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني تشبيه البعض لكورونا المستجد بالأنفلونزا الموسمية، مؤكداً أن هذا غير صحيح، “وبسبب غياب المناعة لهذا الفيروس فهو أكثر خطورة”.

وبات العالم في حالة تأهب قصوى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما أصبحت إيطاليا الدولة التي تدفع الثمن الأكبر في أوروبا.

ولمواجهة ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «عدو للإنسانية» أصيب به نحو 210 آلاف شخص وأودى بحياة أكثر من 9000، ويهدد بإغراق العالم في الركود، أعلن عن مساعدات بمئات المليارات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويبدو أن البورصات الأوروبية رحبت بهذه الخطوات وانتعشت قليلاً أمس بعد تدهور في الأيام الماضية.

وإيطاليا هي البلد الأوروبي الذي يدفع الثمن الأكبر في القارة العجوز مع اقتراب حصيلة الوفيات فيه من 3000 شخص، بينما يبدو أن الوباء لم يبلغ بعد «ذروته».

دولة عظمى تفجر مفاجأة وترعب العالم

وبعد أسبوع على بدء تطبيق إجراءات العزل العام، سجلت إيطاليا أول من أمس وفاة 475 شخصاً خلال 24 شخصاً، في أخطر حصيلة تسجل في بلد واحد، وقد تجاوزت حتى الأرقام الصينية في أوج انتشار المرض في ووهان، بؤرته الأولى.

بهذه الوتيرة يمكن أن تتقدم إيطاليا التي بلغ مجموع الوفيات فيها 2978 شخصاً أمس على الصين (3245 وفاة)، لتصبح البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات.