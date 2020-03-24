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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الصحة في دولة خليجية ترعب الجميع وتعلن رسميا ان شخص واحد فقط نقل العدوى لعدد كبير من المقيمين والمواطنين واصابهم بفيروس كورونا في غمضة عين

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