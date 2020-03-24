عاجل: امير سعودي بارز يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز عرشهما بهذه الدعوة .. شاهد ماذا قال! (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - برز موضوع فرض حظر التجوال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومطالبات لتطبيقه للحد من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم كوفيد-19.

وعلى وسم حظر التجول، قال الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد: في ظل تهاون واستهتار البعض أراه ضروري.. فشخص واحد قد يعدي عشرة أشخاص والعشرة كم سيعدون؟.. اللهم الطف بعبادك..

بروز المطالبات بفرض حظر تجوال يأتي بالتزامن مع دخول قرار تعليق رحلات الطيران وسيارات الأجرة وغيرها حيز التنفيذ، صباح السبت، ضمن إجراءات أخرى تتخذها المملكة للحد من التجمعات والعدوى في المناطق العامة.

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