تعز.. إطلاق حملة توعوية بمخاطر وباء كورونا اليوم الثلاثاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

تعز - الخليج 365

يطلق مكتب الشباب والرياضة بتعز حملة توعوية لمواجهة الوباء العالمي "فيروس كورونا" بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان والمبادرات الشبابية في المحافظة.



وتنطلق حملة "التوعية لمواجهة فيروس كورونا - شباب تعز" في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء 24 على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تحت هاشتاج #معا_لمواجهة_وباء_كورونا.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر الوباء العالمي وحتمية الوقاية منه لمنع انتشاره في المحافظة، والتثقيف بطرق الوقاية، وتركيز الجهود حول هدف وطني وإنساني متمثل بمواجهة الوباء، وحث الجميع على التكافل الاجتماعي لمواجهة التداعيات الإنسانية على المواطنين.

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كما تهدف الحملة لنقل معاناة تعز ووضعها الصحي الصعب وهي تحتضن أكبر تعداد سكاني في اليمن، و دفع الجهات الرسمية ومنظمة الصحة العالمية لسرعة التحرك باتجاه توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس.

ويدعو مكتب الشباب والرياضة جميع الشباب والنشطاء والإعلاميين ووسائل الإعلام للمشاركة في حملات التوعية واستشعار المسؤولية المجتمعية والوطنية في مواجهة مخاطره، وإدراك أهمية العمل الجماعي في توعية المجتمع ومواجهة الفيروس.

وقال مدير عام المكتب أيمن المخلافي أن الحملة تأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية لمواجهة الوباء، وضمن برنامج التوعية الذي أقرته وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الحملة تهدف لتوحيد جهود المبادرات الشبابية والمجتمعية وتركيزها باتجاه واحد لمواجهة وباء كورونا وتوعية المجتمع ودفعه لاتخاذ الوقاية ضده والالتزام بالإجراءات الاحترازية الشخصية والجمعية.

وترافق الحملة التوعوية الإعلامية حملة ميدانية تحمل ذات الرسائل لإيصال التوعية بمخاطر الوباء لشرائح المجتمع المختلفة.