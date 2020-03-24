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مجهولون يغتالون قياديا حوثيا في مدينة ذمار

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

مجهولون يغتالون قياديا حوثيا في مدينة ذمار

الخليج 365 ـ خاص

لقي أحد مشرفي جماعة الحوثي مصرعه بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

 

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وذكر مصادر محلية  أنه تم العثور على أحد مشرفي الجماعة في مدينة ذمار ويدعى "علي بن علي الوريث" مقتولاً داخل سيارته.

 

 ورجَّحت المصادر أن يكون مقتله ناتجاً عن صراعات داخلية بين قيادات الجماعة على النفوذ والمكاسب.

 

وأضافت أن مجهولين يعتقد أنهم يتبعون السلالي عباس العمدي يقفون وراء مصرع الوريث.

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