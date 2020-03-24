العسكرية الثالثة تُحقق تقدماً كبيراً ضد الحوثيين بصرواح غرب مأرب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
مأرب - الخليج 365
حققت المنطقة العسكرية الثالثة تقدماً كبيراً في عدة مناطق بصرواح غرب مأر .
وفي التفاصيل، بدأت القوات اليمنية المشتركة، أمس، عملية عسكرية واسعة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
في وقت دفع الحوثيون بقيادات كبيرة لتفقد الجبهة أمام الهزائم التي منيت بها الميليشيا خلال الساعات الماضية في صرواح.
وذكرت أن العملية العسكرية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الحوثيين بين قتلى وجرحى.
وأوضحت أن العملية بدأت في عدة مناطق بصرواح بعد أن تم إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات وفتح الطريق للقوات الحكومية للتقدم.
وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات استهدفت تعزيزات للحوثي كانت في طريقها إلى صرواح وأحرقت طقمين قتل من كان على متنهما، طبقاً للمصادر.
وأمام الهزائم التي منيت بها الميليشيا خلال الساعات الماضية في صرواح، دفع الحوثيون بقيادات كبيرة لتفقد الجبهة. وقاموا بزرع آلاف الألغام مجدداً في صرواح خوفاً من تقدم القوات المشتركة=
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