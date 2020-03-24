شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع الإصابات والوفيات عربياً... وحزم أكبر في فرض الالتزام بإجراءات العزل : الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة أممية لـ«هدنة عالمية» وحرب شاملة على «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : هذه الدوله تجبر المواطنين على الحجر الصحي وتطلق الأسود بالشوارع والخوف والهلع يجتاح كل المواطنين.. (شاهد) عاجل وخطير : فيروس كورونا يهز المملكة بلكامل والسلطات تعلن رسميا عن احتجاز 2 من أمراء الاسرة الحاكمة وايداعهم في الحجر الصحي.. شاهد( اسم الاميرين + صورتهما ) هيئة كبار العلماء السعودية تكشف عقوبة من يتعمد نقل كورونا عاجل : دولة عظمى يجبرها كورونا على الاقتراض للمرة الأولى

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