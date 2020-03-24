شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة سعودية في قمة الجمال والأنوثة تمارس ‘‘الفعل الممنوع’’ في الشارع .. وعند القبض عليها كانت المفاجأة الصادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو، توقيع غرامة على امرأة كانت تقود سيارتها في وقت منع التجوال، وهو ما يعد مخالفة للقرار الصادر ضمن إجراءات تتخذها الدولة حاليًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهم الأخبار من الخليج 365:

Advertisements

​

​

​

ويسأل رجل الأمن، الفتاة، قائلا: “ألا تعرفين أن هناك قرار بمنع التجول”، فترد عليه قائلة: “عادي”.

وقال رجل الأمن، إن خطاب الدولة كان واضحا وتم نشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي إنه في الساعة السابعة يمنع التجول نهائيا.

ويسأل رجل الأمن المرأة عن رخص القيادة ثم يبدأ في توقيع المخالفة ضدها، قائلا إن هناك غرامة قدرها ١٠ آلاف ريال.