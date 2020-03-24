شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب من الخيال .. رجل ينقذ كلبا كاد يتجمد ولكن مفاجأة مروعة كانت بإنتظاره عندما تحول الكلب لهذا الحيوان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أنقذ عاملان في إستونيا كلبا من الموت عندما تجمد في العراء، وقدما له الرعاية اللازمة، قبل أن يكتشفا أمرا مرعبا.
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وسمع العاملان في سد نهر بارنو، روبن سيلاما وراندو كارتسوب صوت حيوان يبدو أنه في محنة، واكتشفا أنه على وشك التجمد بردا، فحملاه إلى سيارتهما القريبة.
وقال كارتسوب:” كان علينا حمله على المنحدر. كان ثقيلا إلى حد ما. كان هادئا وينام على ساقي، حتى عندما أردت تمديدها رفع رأسه للحظة”.
لكن عندما توجه الرجلان بالكلب إلى طبيب بيطري، ظهرت الحقيقة الصادمة وقال الطبيب إنه ليس حيوانا أليفا، بل ذئب بعمر عام واحد.
ودفع الاتحاد الإستوني لحماية الحيوانات تكاليف علاج الذئب الصغير، وقال متحدث باسمه: “لحسن الحظ ظهر كل شيء بشكل جيد. تم إطلاقه الآن في البرية”.
وعاشت الذئاب في دول البلطيق 10 آلاف سنة، ولا تزال إستونيا موطنا لها على الرغم من بقاء عدد قليل بسبب الصيد الجائر والزحف العمراني…
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