شكرا لمتابعة خبر عن تحذير صيني عاجل..اذا ظهرت هذه العلامة لاي فرد من عائلتك فهو مصاب بفيروس كورونا القاتل..قم بهذه الخطوة سريعا وبشكل فوري والا ستفقد اعز الناس عليك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير صيني عاجل..اذا ظهرت هذه العلامة لاي فرد من عائلتك فهو مصاب بفيروس كورونا القاتل..قم بهذه الخطوة سريعا وبشكل فوري والا ستفقد اعز الناس عليك

2020/03/24 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تحذير صيني عاجل..اذا ظهرت هذه العلامة لاي فرد من عائلتك فهو مصاب بفيروس كورونا القاتل..قم بهذه الخطوة سريعا وبشكل فوري والا ستفقد اعز الناس عليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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