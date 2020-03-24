للحد من المخالفات المرورية.. شرطة مأرب تدشن حملة ترقيم الدراجات النارية 

دشنت، شرطة محافظة مأرب، اليوم الاثنين، حملة ترقيم الدراجات النارية الغير مرقمة في المحافظة.
وأكد مدير عام شرطة المحافظة، العميد يحيى حُميد، خلال التدشين، على أهمية الحملة في الحد من المخالفات القانونية والمرورية، ومساعدة رجال شرطة السير في تنظيم الحركة في الشوارع الرئيسية والداخلية، وسهولة التعامل مع المخالفين.
وأكد العميد حُميد استعداد الأجهزة الأمنية وأفراد شرطة السير لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير الحملة.
وأشاد، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي شرطة السير في تنظيم حركة المرور اليومية، وترقيم الدراجات النارية، ومساعدة المواطنين الذين يتعرضوا الى حوادث السير.
ودعا، مدير عام شرطة مأرب كافة المواطنين للتعاون مع رجال الأمن وشرطة السير في استكمال الحملة.
من جانبه، أشار مدير شرطة السير العقيد غانم مرح، أن الحملة تأتي لتسهيل عملية التعرف على الدراجات النارية في حالة المخالفة والحوادث.
ولفت مرح، إلى أن الحملة ضبطت في بداية عملها ما يقارب الفين دراجة نارية وعملت على تجهيز تجهيز الارقام واللوائح الخاصة بها.
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