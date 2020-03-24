أوكسفام: كورونا يقرع أبواب اليمن والسلام طريق النجاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

عدن - الخليج 365

قالت منظمة "أوكسفام" الدولية، إن فيروس كورونا يقرع أبواب اليمن، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد لإحلال السلام ليتمكن من النجاة.



جاء ذلك في منشور للمنظمة على صفحة مكتبها في اليمن بموقع "فيسبوك"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.

وقالت المنظمة: "أنه مع عدم المقدرة على الحصول على الصابون والمياه النظيفة، يُعد غسل اليدين في اليمن نوع من أنواع الرفاهية".

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وأضافت المنظمة:" يقرعُ فيروس كورونا أبواب البلاد مُذكراً بأن اليمن يحتاج إلى السلام ليتمكن من النجاة".

وتابعت:" الأهم من ذلك، فإن اليمنيين بحاجة إلى الحصول على المياه النظيفة الآن".

واستطردت المنظمة حديثها أن "اليمن، البلد الذي طالما عُرف بشًحة المياه فيه، قد ترك 12.6 مليون شخص بحاجة ماسة للحصول على المياه النظيفة".

وختمت : "إن اليمن بحاجة إلى الدعم ليتمكن من التعامل مع هذه الأزمة".

ولم تسجل اليمن أي إصابة بكورونا سواء في مناطق سيطرة القوات الحكومية أو مناطق سيطرة الحوثيين، وفق التصريحات الرسمية للسلطات الصحية.