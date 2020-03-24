مسلحون مجهولون يغتالون مواطنا وسط مدينة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 ـ ذمار

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، مواطناً وسط مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



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وذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، على مواطن أمام محلات المقدشي إخوان في الشارع العام وسط المدينة.

وأوضحت المصادر، إن المسلحين أطلقوا النار على المواطن وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما لم يتم التعرف على هوية المواطن إلى حد اللحظة.

هذا وتشهد محافظة ذمار، كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي الإجرامية، انفلاتاً أمنياً وتدهوراً للخدمات بكافة مجالاتها.