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استعدادات أمنية بالساحل الغربي دعماً لحملات الوقاية من فيروس كورونا

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

استعدادات أمنية بالساحل الغربي دعماً لحملات الوقاية من فيروس كورونا

الحديدة - الخليج 365

تشهد المديريات المحررة في الساحل الغربي استعدادات امنية كبيرة وذلك دعماً لحملات الوقاية من فيروس كورونا.

 

 وكانت لجنة الوقاية من كورونا في الساحل الغربي قد اقرت تنفيذ حملات توعوية شاملة في كافة المديريات والقرى وكذلك منع دخول اي سفن صيد اجنبية الى سواحل المديريات المحررة والنازحين من القرن الافريقي ومنع استيراد المواشي وذلك لمدة شهر وتأهيل وتدريب متطوعين للعمل في المنافذ التي تم تحديدها لمنع انتشار الفيروس.  

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اضافة إلى إقامة ثلاثة مراكز حجر وعزل صحي ومراكز في المنافذ والموانئ وتوفير المتطلبات التي من شأنها الوقاية من الفيروس وتشين حملات نظافة.  

 

كما اتخذت اللجنة عدد من القرارات والإجراءات الحازمة لتجنيب المواطنين إي إصابة بهذا الفيروس القاتل. 

 

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