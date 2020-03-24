شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسقط مسيرة حوثية في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء أسقطت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين 23 مارس /آذار 2020، طائرة مسيرة حوثية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال البيضاء. وكانت القوات الحكومية حققت، خلال الأيام القليلة الماضية، تقدمات كبيرة في جبهة قانية شمال المحافظة.

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