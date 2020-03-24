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المشتركة ترد على نيران حوثية وتحقق إصابات مباشرة بالدريهمي جنوب الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

المشتركة ترد على نيران حوثية وتحقق إصابات مباشرة بالدريهمي جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

عاودت المليشيات الحوثية، استهداف مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران محققة إصابات مباشرة.

 

  وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران استهدفت ب 7 قذائف مدفعية عيار 120 ثلاث مزارع نخيل  لمواطنين جنوب وجنوب شرق مدينة الدريهمي. 

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 إلى ذلك ردت القوات المشتركة بالسلاح المناسب على مصادر النيران واخمدتها محققة إصابات مباشرة في مواقع استخدمتها المليشيات في استهداف مزارع المواطنين.  

 

وتلقت المليشيات الحوثية الشهر الجاري صفعات متتالية وموجعة في الدريهمي ومختلف جبهات مدينة ومحافظة الحديدة على أيادي القوات المشتركة جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار بالمدينة

 

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