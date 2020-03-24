شكرا لبحثكم عن خبر تركيا تزلزل العالم وتطلق اقوى تحذير.. إياكم أن تشربو هذا المشروب المتوفر في كل مكان حتى لو كنتم ستموتون عطشاً لانه السبب الرئيسي لاصابتك بـ(كورونا)..شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/24 الساعة 09:30 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تزلزل العالم وتطلق اقوى تحذير.. إياكم أن تشربو هذا المشروب المتوفر في كل مكان حتى لو كنتم ستموتون عطشاً لانه السبب الرئيسي لاصابتك بـ(كورونا)..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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