شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزارة الصحة تكشف قبل قليل عن حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا، أنه تم اليوم فحص حالتي اشتباه وتأكد خلوهما من فيروس كورونا.

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وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني في تصريح صحفي، قبل قليل، أنه تم فحص مواطن من المحويت ومواطنة من أمانة العاصمة في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، وتأكد خلوهما من الفيروس.

وأشار إلى أنه قد تم حتى الآن فحص 14 عينة اشتباه في أمانة العاصمة، كما تم إجراء فحص 9 حالات اشتباه ليمنيين وباكستانيين وألماني في فرع المختبر المركزي في محافظة عدن وتبين خلوها من فيروس كورونا.

وجدد الدكتور الكحلاني التأكيد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الجمهورية اليمنية حتى الآن.