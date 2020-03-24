شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تحذير خطير من منظمة الصحة العالمية - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع.



وذكر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة".



وأضاف أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.





وأوضح غيبرييسوس أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"، مشددا على أنه في حال "لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس".



كما أشار محذرا إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس قد ينعش "الآمال الكاذبة".



وكان تعداد أعدته فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية، الاثنين، أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم.



وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.



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