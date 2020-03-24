شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مفاجأة صادمة لكل السعوديين لم تخطر على بالهم وادهشت الجميع ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعد اسم سارة الودعاني ترند في تويتر السعودية بعد أن خمن عدد من المتابعين أنها مشهورة الشرقية والتي ذكر أبو طلال الحمراني أنها على علاقة مع مريم خاطفة الدمام، فقد كان اسم سارة الودعاني ضمن قائمة أسماء مشهورات الشرقية التي وضعها المتابعون، والتي تتكون من سارة الودعاني وسعاد الجابر وبدور البراهيم و بنات الانصاري ونجود الحريقي.

لتنهال المنشنات لسارة وبدورها طلبت من أبو طلال الحمراني أن يوضح للمتابعين أنها ليست المقصودة بكلامه، فقد كتبت للحمراني قائلة: أبو طلال ياليت توضح للمتابعين انه مو انا جاني منشن كثير، ليرد أبو طلال كاشفاً الحقيقة: لا محشومة اختي سارة إنتي مالك أي علاقة بالموضوع وأرفق الرد بوردة.

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سعاد جابر ترند والسبب خاطفة الدمام.



وبعد أن تأكد المتابعون أن سارة الودعاني ليست المقصودة بكلام الحمراني ولا علاقة لها مع مريم خاطفة الدمام، بدأوا يتناولوا اسم آخر ليصعد ترند هو الآخر، هذا الاسم كان سعاد جابر، في ظل صمت سعاد لحتى الآن، ولكن البعض استبعد ذلك، فقد علق أحد المتابعين قائلاً: سعاد بنت جابر تخاف الله تعالى، ولسانها ما هو طويل في الإساءة للغير، وحب الناس لها بسبب أنها تطلع زوجها وونيسة وعلى نيتها وقال آخر: الموضوع خطير قذف بنات الناس الله يستر عليها ويخليها لزوجها وعيالها واهلها سعاد_جابر وبهذا استبعد النشطاء أن تكون سعاد جابر هي المقصودة، بينما رفض الصحفي ذكر اسم المتهمة، قائلا: ”(..) لن أذكر اسمها لكن بعد ما يتم التحقيق معها الأسبوع القادم ستقوم بمهاجمتي.

سارة الودعاني وسعاد الجابر بخاطفة الدمام

وقالت وسائل إعلام أن سعاد جابر بريئة من هذه التهم، ونستنكر تحديد أبو طلال الحمراني المنطقة التي تسكن فيها المشهورة التي يعنيها، لأنه بذلك فتح باب الشكوك أمام المتابعين حول جميع مشهورات هذه المنطقة، مما تسبب في ظلم العديد منهن.

مشهورة سناب إحدى زبائن مريم خاطفة الدمام كما كشف الحمراني أن مريم تملك زبائن مثقفين ومشاهير ومن بينهم مشهورة بالسناب عثر على صورة زوجها لدى مريم حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل ربط له ليسهل التحكم به، ورجح الحمراني أنه من المؤكد ان تكون مشهورة السناب من أهل الشرقية حيث أكد منصور بأنها على تواصل دائم مع مريم وزياراتها متكررة، موضحا أن هذه المشهورة نست صورة زوجها عند مريم لأنها واثقه فيها، وكذلك السحر تستخدمه لجذب الناس وتحصينها من العين.

من هي سعاد جابر ؟

هي فتاة سعودية تبلغ من العمر 32 سنة تعيش في المملكة العربية السعودية في منطقة الرياض وهي من عائلة معروفة وثرية في السعودية، حيث ان الفتاة تقوم بتنزيل العديد من المقاطع التي تخص حياتها وتقوم بتوجيه وإرشاد الناس من أجل العمل بشكل جيد حيث انها يوجد لها قناة على اليوتيوب تقوم بتنزيل ما يحصل معها من مفاجأت في يومها من عائلتها.