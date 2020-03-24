شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : منظمة الصحة العالمية تزلزل العالم وتطلق اقوى تحذير هام وطارئ لكافة سكان الارض ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين: إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، يصل إلى معظم دول العالم، بوتيرة متسارعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، في جنيف: أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بـ (كورونا) من أغلبية دول العالم، مشدداً على أن التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، وسائل دفاعية ضد الفيروس.

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تحذير هام من منظمة الصحة العالمية

وقال غيبريسوس: إن “علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد (كورونا) لمرحلة الهجوم”، مؤكداً أن العالم “قادر على تغيير مسار وباء (كورونا)”.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (كوفيد- 19)، (كورونا) قد يعطي أملاً زائفاً.

وقال: إن على جميع الدول إجراء الفحوص العاجلة لأي مشتبه بإصابته بالفيروس.