شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : منظمة الصحة العالمية تزلزل العالم وتطلق اقوى تحذير هام وطارئ لكافة سكان الارض ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين: إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، يصل إلى معظم دول العالم، بوتيرة متسارعة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، في جنيف: أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بـ (كورونا) من أغلبية دول العالم، مشدداً على أن التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، وسائل دفاعية ضد الفيروس.
جديد "الخليج 365"
تحذير هام من منظمة الصحة العالمية
وقال غيبريسوس: إن “علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد (كورونا) لمرحلة الهجوم”، مؤكداً أن العالم “قادر على تغيير مسار وباء (كورونا)”.
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (كوفيد- 19)، (كورونا) قد يعطي أملاً زائفاً.
وقال: إن على جميع الدول إجراء الفحوص العاجلة لأي مشتبه بإصابته بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : منظمة الصحة العالمية تزلزل العالم وتطلق اقوى تحذير هام وطارئ لكافة سكان الارض ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.