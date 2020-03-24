شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : وزير الصحة السعودي يفاجئ الجميع ويصدر بيان طارئ.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض الثلاثة فاعزل نفسك فوراً.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة للمواطنين والمقيمين، بشأن كيفية التعامل مع ظهور أعراض الشعور بحرارة أو كحة أو ضيق في التنفس، مؤكداً ضرورة العزل ذاتياً.

وأوضح الربيعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “إذا شعرت بحرارة أو كحة أو ضيق تنفس فاعزل نفسك حالاً”، موضحاً أن بقاء المواطن والمقيم في المنزل هو السلاح الأقوى لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والحد من مخاطره.

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إذا ظهرت الثلاثة الأعراض فاعزل نفسك

وبحسب الأطباء والمختصين؛ فإن أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والصداع، وضيق في التنفس، والتهاب الحلق.

وباتت إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ العدد حتى اليوم الإثنين 5500 حالة.

وانتشرت مؤخرا، أنباء بأن عدوى (كوفيد 19) ستنحسر مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن علماء مختصين يشككون في هذا الأمر، ويدعون إلى مزيد من التقصي.

وبحسب مجلة “ساينتفيك أميركان” العلمية، فإنه لا يوجد حتى يومنا هذا ما يؤكد أن فيروس “كورونا” سيصبح أقل استشراء بمجرد حلول الصيف، والسبب هو أن العدوى ما زالت جديدة وفي حاجة إلى دراسات معمقة.

وأضافت المجلة في تقرير أن بعض الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة “كورونا”، وهي منتشرة منذ مدة طويلة، تتأثر فعلا بتعاقب الفصول وتغير درجة الحرارة، لكن فيروس “كوفيد 19” ما يزال طارئا وغير معروف بشكل كاف.

ويضيف الخبراء أن ارتفاع درجة الحرارة قد يزيد العدوى سوءا في بعض الأحيان، نظرا إلى هجرة الحيوانات من مكان إلى آخر، وهو ما يعزز احتمال نقل الفيروسات.

إذا ظهرت الثلاثة الأعراض فاعزل نفسك

وتقول المجلة الأميركية إن هذا التأثير سيكون محدودا جدا، ولن يتراجع فيروس كورونا إلا بشكل ضئيل والسبب هو أن مناعة الناس لا تحمي من هذه العدوى.

وما دام شمال الكرة الأرضية مقبلا على فصل الربيع، أي أنه على بعد أشهر قليلة من الصيف، فما يتوقعه العلماء هو حصول تغيير ملحوظ في انتشار المرض من حيث التوقيت وأماكن الاستشراء وكثافته.