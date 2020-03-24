شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يمكن لاي مواطن تطبيقها في المنزل لوقاية أسرتك من كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هو محور اهتمام العالم الآن، ولأن البقاء في المنزل إحدى أهم طرق الوقاية وحماية البشرية من انتشار هذا الوباء، فإن الأمر يحتّمعلينا كأمهات البقاء مع أطفالنا في المنزل طول الوقت.

لكن البقاء في المنزل لفترة طويلة ليس أمراً سهلاً، خاصة مع وجود أطفال يحتاجون إلى متابعة تعليمهم المنزلي، ورعايتهم وتنظيم الوقت بينهم وبين الأعمال المنزلية، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الأم. وفي ما يلي 5 طرق تساعدكِ على التكيّف مع البقاء في المنزل خلال فترة العزل المنزلي لحماية أسرتك من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)..

جديد "الخليج 365"

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1- أنشئي روتيناً

إذا كان من المفترض أن يبدأ يومك الطبيعيظ مع أطفالك منذ السابعة صباحاً، فالتزمي بذلك خلال فترة البقاء في المنزل، أيقظي الجميع في الموعد اليومي، واجعليهم يبدّلون ملابس النوم، واستعدّوا معاً لبدء اليوم. سيساعد هذا أفراد أسرتك على اتباع الروتين اليومي، ويلتزم الجميع بالجداول اليومية للمذاكرة، وسوف يدرك الأطفال أنهم ليسوا في إجازة.

2- نظّمي الوقت

عليكِ وضع جداول زمنية تناسب فترة البقاء في المنزل، على أن تتضمّن وقتاً للمذاكرة، ووقتاً للراحة، وأوقات الطعام، وأخرى للأنشطة وقضاء وقت أسري حميم. احرصي على أن يمارس أفراد أسرتك أنشطة جديدة ومختلفة كل يوم من أجل منع الملل من التسلل إليكم.

3- التناوب

إذا كان لديكِ صديقة قريبة منكِ أو جارة محل ثقة، يمكنك الاتفاق معها من أجل المشاركة معاً في إدارة المهام المطلوبة منكما، مثل شراء احتياجات المنزل،