شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزارة الصحة بالعاصمة صنعاء تكشف عن حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، بانه تم امس الاحد فحص حالتي اشتباه وتأكد خلوهما من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني، أنه تم فحص مواطنين في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، أحدهما من مديرية همدان بمحافظة صنعاء والآخر من أمانة العاصمة، وتأكد خلوهما من الفيروس.

جديد "الخليج 365"

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وجدد الدكتور الكحلاني التأكيد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الجمهورية اليمنية حتى الآن.