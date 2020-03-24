شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية توجه دعوة عاجلة وطارئة لجميع أنحاء العالم.. تناولوا هذه المشروبات الموجودة في منازلكم للوقاية من الإصابة بـ"كورونا" وإنقاذ حياتكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت منظمة الصحة العالمية كافة أفراد العائلة إلى تناول 3 أنواع من المشروبات لأنها تقوي جهاز المناعة وتقاوم الامراض المعدية والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المرعب. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك بعض المشروبات الساخنة التي تقضي على الفيروسات وتقوي جهاز المناعة منها الشاي مع العسل والليمون. جديد "الخليج 365" Advertisements يعتبر العسل من أفضل المكونات الطبيعية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تقوي المناعة وتحمي الجسم من الفيروسات لذلك يمكنك تحضير مشروب الشاي وأضيفي إليه العسل والليمون وتناوليه 3 مرات يوميا. منظمة الصحة العالمية توجه دعوة عاجلة

مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود: يعرف الشاي الأخضر بغناه بالمواد المضادة للأكسدة لذا يمكنك إضافة القليل من الفلفل الأسود، حيث يقوم بمحاربة الفيروسات وتقوية جهاز المناعة ضد الكورونا. مشروبات ساخنة لتقوية جهاز المناعة مشروب الشاي الأخضر مع القرفة والزنجبيل: ً يعتبر الزنجبيل من أكثر المواد المقوية لجهاز المناعة، كما يقوم بطرد السموم ومعالجة الالتهابات، أما القرفة فلها أيضا الفعالية نفسها من ناحية تقوية المناعة، بالإضافة الى أنها مثالية لمرضى السكري، لذا يمكنك إضافة القرفة والجنزبيل إلي الشاي الأخضر.

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