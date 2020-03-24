شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. هذا المكون هو السبب الرئيسي لـ اصابتك بـ "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل حالة الرعب بسبب تفشي كورونا التاجي، يبحث الجميع عن التفاصيل التي تنقل الفيروس والتي قد لا تخطر ببالك مثل لمس مقابض الباب والمواصلات أو تناول طعام بيد ملوثة تنقل له الفيروس بسهولة.

الفلافل قد تعد من أهم عوامل الخطر التي يمكن أن تنقل للإنسان فيروس كورونا رغم أنها طبق أساسي على مائدة الإفطار يوميا، لكن الخوف يكمن في طريقة إعداد وتقديم الفلافل الجاهزة بها.

جديد "الخليج 365"

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مكون ..قد يتسبب في إصابتك بكورونا

في مطاعم الفول و الفلافل الجاهزة التي تتردد عليها يوميا، دائما ما نشاهد طريقة عمل الفلافل الجاهزة، يقوم العامل بعجز خليط الفلافل و يلمس يده فيها كي يشكلها على هيئة أقراص ثم يضعها بالزيت، وهذه الخطوة كفيلة بنقل فيروس كورونا إذا كان هذا الشخص حاملا للفيروس فين تقل إلى الطعام وإلى الأدوات المستخدمة ومن ثم للزبائن التي تشتري الفلافل.

كما نشاهد بعد تحميل الفلافل في زيت غزير يتم وضعها في وعاء كبير ثم تعبئتها باليد في أوراق أو أكياس لبيعها، وهي أيضا خطوة قد تسبب نقل فيروس كورونا بسبب يد العامل، لذا يفضل التوقف عن تناول الفلافل الجاهزة خلال هذه الفترة في ظل تفشي فيروس كورونا او قم بتجهيزها في المنزل.