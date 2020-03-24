استشهاد مواطن جراء انفجار لغم زرعته المليشيات بحيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استشهد مواطن في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة إثر تعرضه لإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني" أن المواطن سالم ناجي محمد دوبلة (28 عاما) لقي حتفه بلغم حوثي عندما كان يرعى أغنامه في قرية دار ناجي غرب مدينة حيس. وتواصل مليشيات الحوثي الارهابية زراعة الألغام في الطرقات والمزارع والمراعي لتحصد أرواح المواطنين الأبرياء في محافظة الحديدة بشكل شبه يومي.

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