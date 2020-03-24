المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في  التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المليشيات المتواصلة لعملية وقف إطلاق النار.

Advertisements وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القوات تصدت بكل حزم لهجوم مليشيات الحوثي غرب المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،واجبرتهم على التراجع والفرار يجرون ورائهم اذيال الهزيمة والإنكسار. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولاتها الفاشلة على مواقع القوات في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.

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