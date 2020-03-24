شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام لكل البشرية في العالم.. أمين عام الأمم المتحدة يوجه رسالة لكافة الدول ويحذر من هذا الخطر الذي يهدد الشعوب والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 07:59 صباحاً - عاجل وهام لكل البشرية في العالم.. أمين عام الأمم المتحدة يوجه رسالة لكافة الدول ويحذر من هذا الخطر الذي يهدد الشعوب

دعا ‏الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل قليل إلى وقوف فوري لإطلاق النار على مستوى العالم. وظهر الأمين العام خلال مؤتمر صحفي، تحدث فيه عن مجابهة فيروس كرونا، حيث دعا إلى وقف إطلاق نار فوري على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. شاهد بقية الخبر في الأسفل

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وتأتي دعوت الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على مستوى العالم، في ظل وصول إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، لأرقام كبيرة.

وحسب آخرا الإحصائيات، فإن المصابون 353,810 المتعافون 100,629 الوفيات 15,419

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