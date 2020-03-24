شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل .. الملك سلمان يصدم الجميع ويصدر أمر ملكي مزلزل يقلب المملكة رأسا على عقب .. والهلع يعصف بقلوب المواطنيين .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضمن دعم وتشجيع القطاع المصرفي.. سلطات «مأرب» تمنح 5 بنوك تجارية وطنية قطع أرض لبناء مقرات لها شاهد بالفديو : أسد يقترب من عشيقتة ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة! ‘‘فيديو’ خبر صادم : نجود الحريقي في وجه الاتهام بعلاقتها مع خاطفة الدمام فهل تكون هي مشهورة السناب؟ شاهد بالفيديو .. اول حوار مع يمني يتعافي من فيروس كورونا في الخارج (الاسم)

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