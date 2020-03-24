شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان ‘‘النمس’’ يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ بضربة قاتلة .. ومفاجأة حقيقية تقلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مصور بتوثيق معركة شرسة بين ثعبان كوبرا ونمس على أحد الطرق في الهند.

وتسببت المعركة في توقف حركة المرور، حيث شهدت هجوما عنيفا من كلا طرفيها بحسب (سبوتنيك).

ولم يكشف الفيديو عن نهاية المعركة، لكن أحد موظفي غابات سوزانتا ناندا، قال إن النمس هو من انتصر. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​​ ​ ويتمكن حيوان النمس من التغلب على الأفاعي شديدة السمية، كونه رشيق وسريع الحركة ويجيد المناورة.

كما يمتلك النمس فروا سميكا يحميه من أنياب الأفاعي، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنا ضد السم.

ويمتلك النمس فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوان.



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