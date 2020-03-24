شكرا لقرائتكم خبر عن و أخيرا تم التعرف على اليمنية الحسناء التي قلبت اليمن رأسا على عقب بسبب كلامها الفاضح مع هذا الرجل .. لن تصدق الجهة التي تتبعها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط اليهودي من اصول يمنية " عاموس قباص ال سالم " في تغريدة له عن هوية الفتاة العدنية التي اثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها لفيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالزواج من إماراتي .

وقال: "كثر الكلام وكثرت الفديوهات للبنت العدنية مع اماراتي والتي تتحدث في اكثر من فديو بطريقة مستفزة عن حبها وعقشها للاماراتي والتي تزعم انها تزوجته، استطعنا الحصول على صورهم الحقيقية واسمائهم البنت هناء عدنان الشاعري الاصل من الضالع مواليد عدن والاماراتي:جندي في عدن يدعى رضا ماطر".

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