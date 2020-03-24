شكرا لقرائتكم خبر عن تناوله على الريق.. كوب واحد من هذا المشروب في الصباح يبعد عنك من مرض السكري.. ابدأ في تناوله فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت دراسة حديثة، أن تناول كوب من حليب البقر بحجم (250) مل في الصباح، يقلل من نسبة السكر في الدم وخطر الإصابة بالسكري من النوع (2).

وأثبتت الدراسة: “أن البروتين الموجود في الحليب هو الذي يسبب هذا التأثير عن طريق إفراز الهرمونات التي تبطئ عملية الهضم، وتجعل الناس أقل جوعًا في وقت لاحق”.

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ويقول البروفيسور “دوغلاس جوف” من جامعة “جويلف” في “أونتاريو” بكندا: “إن الذي يقود هذه الدراسة يقول: إن شرب الحليب في وقت الإفطار يساعد في الهضم والحفاظ على انخفاض مستويات السكر في الدم” وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وشدد خبراء التغذية على أهمية تناول وجبة إفطار صحية، مع ضرورة تشجيع المستهلكين على تضمين الحليب ضمن الوجبة.

وأجرى باحثون في جامعة “جيلف” في “أونتاريو” دراسة على (32) شخصًا، درسوا آثار شرب (250) مل من الحليب مع وجبة الإفطار.

ووجدت الدراسة أن اللبن يخفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام أكثر من شرب الماء، وكلما زاد البروتين في الحليب كلما خفض مستوى السكر، مما ساعد في مكافحة داء السكري من النوع (2)، لافتة إلى أن البروتين الموجود في الحليب يجعل الناس يشعرون بالشبع، مما يقلل من شهيتهم.



