شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "شاهدو" كمامة الفنانة أحلام المرصعة بالألماس لحمايتها من فيروس كورونا.. تخطت كل الحدود ! ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل مجددا بعد أن نشرت إحدى متابعاتها صورة لشكل الكمامة التي ترتديها الفنانة.

ونشرت المتابعة الصورة وأشارت لحساب الفنانة على تويتر.

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وجاء رد أحلام عبر إعادة نشر التغريدة، ما زاد من الشكوك، رغم أن الكثيرين اعتبروا الصورة مجرد مزحة مع الفنانة أحلام وهي المعروفة بحبها الكبير للألماس والمجوهرات.

وأثبتت أحلام يوم أمس أن كمامة مرصعة من الألماس ليست من أولوياتها في هذه الظروف التي يعيشها العالم كله، ونشرت صورة لها خلال سفرها وهي ترتدي كمامة عادية للوقاية من فيروس كورونا.

كمامة أحلام المرصعة بالألماس

وفي تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” دعت أحلام إلى “عدم الترويج لسنه٢٠٢٠ على انها شئم لا كتابه لا قول ولا استهزاء”.

وتابعت ” لا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فأنت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى،بينما لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين وان امر المؤمن كله خير واهلاً بجميع اقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله”.

كما وجهت أحلام تحية إلى الصين بعد أن حطت طائرة لها في روما تحمل على متنها ثلاثين طن من المساعدات الطبية لايطاليا و30 طبيبا مختص في الأمراض الجرثومية وهو الطاقم الذي كان على عين المكان في ووهان الصينية و الذي نجح في احتواء الأزمة من تفشي فيروس كورونا.