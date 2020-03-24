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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الفلكي الشوافي يدق ناقوس الخطر ويصدر تحذير عاجل: اليمن مقبلة على كارثة فلكية خطيرة ومرعبة.. وهذه تفاصليها وموعد حدوثها

حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي في تصريحات له من كارثة كبيرة ستشهدها اليمن .

وقال الشوافي في بيان له أن اليمن ستدخل تحت تأثير منخفض جوي سطحي، موضحا أهم مؤشرات الطقس لأسبوع قادم.

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وردنا الان.. الفلكي الشوافي يدق ناقوس الخطر ويصدر تحذير عاجل: اليمن مقبلة على كارثة فلكية خطيرة ومرعبة.. وهذه تفاصليها وموعد حدوثها

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وبحسب بلاغ صادر عن الفلكي الشوافي، فإن أهم مؤشرات طقس اليمن من مساء الجمعة 20 مارس 2020 لأسبوع قادم، متوقع أن تدخل اليمن تحت تأثير منخفض جوي سطحي يزيد شدة هطول الأمطار وانتشارها على نطاق واسع.

اليمن مقبلة على كارثة فلكية خطيرة

وطبقاً للشوافي، فمن المتوقع أن يكون الهطول متفاوت الشدة لا يستبعد هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المؤثرة على معظم المناطق والمدن اليمنية بشكل عام وخصوصا المناطق الشرقية وأرخبيل سقطرى والجنوبية غربية، والمرتفعات الشمالية غربية.

وقال “أهم ما نلفت الانتباه له هو التوقعات من منتصف الأسبوع القادم أن يتركز الهطول على المناطق الشرقية مع عدم استبعاد نشاط خلايا لأمطار شديدة الغزارة على المناطق الشرقية المهرة وحضرموت بدرجة رئسية وبعض الأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية”.

ودعا الفلكي الشوافي إلى الاحتماء وتوخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية الغزيرة والشديدة الغزارة وما يرفقها من برق وسيول، ونبه السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور وتأثر الطرق، مطالبا متابعة المستجدات ونشرات الطقس.