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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فيديو صعق كنائس اوروبا وهز وجدان اكثر من مليار مسلم..مسيحيين اوروبيين يرفضون دخول الكنائيس ويتوجهون للمساجد للصلاة خلف المسلمين ( فيديو مؤثر )

2020/03/24 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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