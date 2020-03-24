شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. "شاهد الصدمة" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 04:59 صباحاً - أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. "شاهد الصدمة"

لقي شاب في الهند مصرعه بعد أن التفت أفعى الكوبرا حول رقبته فأردته صريعا في الحال، وبعد لحظات سابقة على موته افتخر فيها الشاب بشجاعته، غير مدرك أن الحذر أهم من الشجاعة في كثيرٍ من الأحيان، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل التي نشرت فيديو للواقعة الحزينة. وكان تشا جاجاديش ، البالغ من العمر 24 عامًا ، يزور مربي الثعابين البالغ من العمر 50 عامًا، جورونادام راميش، المعروف أيضًا باسم رامايا ، في قرية سولوربيتا بولاية أندرا براديش. شاهد بقية الخبر في الأسفل

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ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بواسطة صديق ساحر الثعابين، الشاب جاجاديش يأخذ الأفعى ويلعب بها، وعند إنتهاء لعبه لها، التفت الكوبرا حول رقبته وقام بنفث سمها فيه.

وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ساحر الثعابين الذي هرب من المكان زعم أنه كان لديه ترياق للدغات الثعابين.

وقالت الشرطة إن رامايا أزال سم الأفعى وأنيابها منذ بضعة أسابيع، لكن الكوبرا أنتجت السم مرة أخرى. لكن بعض المعلقين على الإنترنت وصفوا الضحية بـ "أحمق"، وذلك بعد أن أبدوا حزنهم على وفاته، لكنهم اعتبروه أودى بحياته للتهلكة بسبب بؤسه ومجازفته الحمقاء.

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