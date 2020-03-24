شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون "ام بدر" بطلة "باب الحارة" ؟؟.. لن تصدقو كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها واظهرتها فتاة عشرينية (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الفنانة شكران مرتجى والشهيرة بـ ام بدر في باب الحارة من الكوميديات المحبوبات لدى الجمهور والتي تركت اثرا داخل كل اسرة من خلال الاعمال التي قدمتها خلال مسيرتها لكن التغير الجذري بشكلها آثار صدمة الجمهور.

نشرت الفنانة شكران مرتجى صورة حديثة لها عبر صفحتها الخاصة على الانستجرام تغيرت بها ملامحها كليا نتيجة عمليات تجميل وبالتأكيد أن التغيير هذا لصالحها وبدت أجمل بكثير.

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ام بدر باب الحارة عمليات تجميل

فغيرت الفنانة شكران مرتجى لون شعرها الى الأشقر وأنفها ظهر أصغر بالإضافة الى وضعها بعض لمسات تجميلي بمستحضرات التجميل جعلتها تبدو أصغر سنا

وارفقت الفنانة شكران مرتجى صورتها تعليقا تحدثت خلاله عن تغيير شكلها فكتبت: مرحبا أولاً غيرنا اللوك هلق بشكل نهائي دمشق، القديم حبيتوه كان بداية لهاد، وباللوك السابق عملنا فوتوسيشن لساته ع النار ما خلص لنعطيه حقه المهم هي الصورة امبارح بدمشق مع الغوالي بحبكم ومو مهم قديش عم نتغير من برا المهم جوا أصلي وحياتكم مواهات.