شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها.

ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد.

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ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه.