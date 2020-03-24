شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب فلسطيني ينشر فيروس "كورونا" في السعودية بطريقة لم تخطر حتى على إبليس ..لكن الشرطة كانت له بالمرصاد وعثرت عليه بين "الدجاج" !! ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القت السلطات السعودية القبض على وافد مصاب بفيروس كورونا ظهر في مقطع فيديو وهو يلوث عملات معدنية .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحت وسم #مصاب_يلوث_الريالات ، ظهر فيه شاب فلسطيني وهو في سيارته ، وقام بخلع الكمامة التي كان يرتديها ، والبصق على عملات معدنية كانت بحوزته.

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ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو آخر لعناصر الشرطة وهم يلقون القبض على الشاب الفلسطيني في مقر عمله بمحل للدواجن في مدينة الطائف .

وعلق ناشطون فلسطينيون على المقطع بقولهم ان ذلك الشاب يمثل نفسه ، ولا يمثل المغتربين الفلسطينيين المتواجدين في السعودية ويكنون للشعب السعودي كل المحبة والاحترام .

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية ارتفعت إلى 562 حالة ، بعد إعلان وزارة الصحة أمس الإثنين عن تسجيل 51 إصابة جديدة ، وشفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن.

وبدأت السلطات السعودية تطبيق حظر التجوال أمس الاثنين من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح للحد من انتشار الفيروس .