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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال يخرج عن صمته ويباغت الاسرة الحاكمة ويرفض ان يصبح ولي العهد محمد بن سلمان ملكا للسعودية ويطلق هذا التهديد المرعب

2020/03/24 الساعة 05:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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