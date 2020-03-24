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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء يمنية من هذه المحافظة تصدم كل المغتربين اليمنيين وتسبب اهانة كبيرة لهم بسبب طلبها المشين من شاب خليجي(شاهد صورتها كم هي جميلة لكن فعلتها قبيحة )

2020/03/24 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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