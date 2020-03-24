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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان عمان هيثم بن طاهر يباغت ملوك وامراء الخليج ويرعب حكام دولة الامارات بهذا القرار الصادم الذي صعق ولي عهد ابو ظبي واربك كل حساباته ( نص القرار )

2020/03/24 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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