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صنعاء - ياسمين الخيامي - المخابرات الامريكية تباغت الجميع بتقرير خطير يؤكد ان الجيش اليمني اقوى 7 مرات من جيش المملكة ويمكنه ان يلحق به هزيمة ساحقة في غضون شهر واحد فقط

2020/03/24 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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